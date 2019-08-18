شاهد.. السيسي للواء في الجيش المصري: مرتبك كام؟

رام الله - دنيا الوطنفاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسؤولا بسؤاله عن دخله الشهري بشكل علني، وذلك في إشارة منه إلى أن المسؤولين الذين يتولون مسؤولية مشروعات ضخمة، لا يتقاضون مبالغ طائلة.ووجه السيسي سؤاله إلى رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، اللواء محمد عبد الحي، قائلا: "يا محمد يا عبد الحي، أنت بتقبض كام؟".بدوره، رد عبد الحي على السؤال قائلا: "14.200 جنيه يا فندم"، وذلك خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب، أمس السبت.ثم سأل الرئيس المصري عن أية مكافآت أو مزايا إضافية، فكرر اللواء عبد الحي ذات الرقم .وكشف السيسي عن سبب مطالبته لرئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية بتغيير محل سكنه، موضحا أنه سأل عبد الحي ذات يوم عن مكان إقامته، فاكتشف أنه يقيم في منطقة بعيدة عن مقر الشركة، مما يتسبب في استهلاك وقود لمسافة 80 كلم يوميا، بالسيارة المخصصة له للذهاب والعودة إلى عمله.