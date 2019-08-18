دولي

68 قتيلا و182 جريحا في تفجير استهدف حفل زفاف بكابل

68 قتيلا و182 جريحا في تفجير استهدف حفل زفاف بكابل
رام الله - دنيا الوطن
في حصيلة للتفجير الذي استهدف حفل زفاف في كابل مساء أمس السبت، أعلنت السلطات الأفغانية صباح الأحد، مقتل 68 شخصا على الأقل وجرح 182. 

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن "بين الضحايا نساء وأطفالا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (فرانس 24).

ومساء السبت، أوضح رحيمي أن الانفجار وقع عند الساعة 22,40 (18,10 ت غ) "في صالة شار دبي لحفلات الزفاف في غرب كابول"، بدون أن يتمكن من الإعلان عن أي حصيلة.  

من جانبها دانت حركة طالبان صباح الأحد، الهجوم ونفت أي تورط لها فيه، وكتب ناطقان باسمها في تغريدة: "الإمارة الإسلامية (الاسم الذي تطلقه الحركة على نفسها) تدين بحزم  الاعتداء على مدنيين في كابل"، مضيفان: "ارتكاب مثل عمليات القتل المتعمدة والوحشية هذه واستهداف نساء وأطفال ليس له أي مبرر".

ولم يصدر أي تعليق عن الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الذي ينفذ هجمات في أفغانستان.

ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت، في غرب كابل بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأميركية في أفغانستان.

وتتميّز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالباً ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحياناً كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

وعلى المستوى السياسي أعلن البيت الأبيض الجمعة عن إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان في افغانستان، مشيراً إلى أنّ المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري "بشكل جيد جداً".

وقال محمد فرهج الذي كان حاضرا في حفل الزفاف، لوكالة (فرانس برس) أنه كان في القسم المخصص للنساء عندما سمع دوي انفجار قوي في القسم المخصص للرجال.

وتابع "هرع الجميع إلى الخارج وهم يصرخون ويبكون"، موضحا أن "الدخان ملأ القاعة لأكثر من عشرين دقيقة وكل شخص تقريبا في قسم الرجال قتل أو جرح". وأشار إلى أن انتشال الجثث من القاعة كان مستمرا بعد ساعتين على التفجير.

أخبار ذات صلة

الحوثيون يُعينون سفيرهم الثاني في دول العالم

الحوثيون يُعينون سفيرهم الثاني في دول العالم

إيران الأولى عالميًا في تنفيذ الإعدام

إيران الأولى عالميًا في تنفيذ الإعدام

إلهان عمر تُكذب نتنياهو

إلهان عمر تُكذب نتنياهو

تشريح جثة الملياردير ابشتاين يحسم الحقيقة

تشريح جثة الملياردير ابشتاين يحسم الحقيقة

عمير بيرتس: قادة حماس &#34;يُديرون&#34; نتنياهو

عمير بيرتس: قادة حماس "يُديرون" نتنياهو

مرشح للرئاسة الأمريكية يُطالب بوقف المساعدات عن إسرائيل

مرشح للرئاسة الأمريكية يُطالب بوقف المساعدات عن إسرائيل

روسيا تبتكر أقماراً صناعية &#34;خفية&#34;

روسيا تبتكر أقماراً صناعية "خفية"

إيران تُهدد بتشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي

إيران تُهدد بتشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي

التعليقات

الدنيا حكايات

شكراً للواء توفيق الطيراوي

شكراً للواء توفيق الطيراوي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

إسرائيل تَزعم اغتيال أربعة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل شمال القطاع

إسرائيل تَزعم اغتيال أربعة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل شمال القطاع

(أمان) يُطالب بالتحقيق في ادعاءات &#34;الطيراوي&#34; باستيلاء مسؤولين على أراضي الدولة

(أمان) يُطالب بالتحقيق في ادعاءات "الطيراوي" باستيلاء مسؤولين على أراضي الدولة

رأفت: الإدارة الأمريكية تُعيق تطبيق القرارات الأممية وتَدعم ممارسات الاحتلال العنصرية

رأفت: الإدارة الأمريكية تُعيق تطبيق القرارات الأممية وتَدعم ممارسات الاحتلال العنصرية

شرطة سلفيت تقبض على شخص من أخطر المطلوبين

شرطة سلفيت تقبض على شخص من أخطر المطلوبين

الرجوب: دوري كرة القدم سينطلق بموعده في الضفة وغزة

الرجوب: دوري كرة القدم سينطلق بموعده في الضفة وغزة

إدارة معبر رفح: وصول حجاج مكرمة الشهداء للجانب المصري بانتظار دخولهم لغزة

إدارة معبر رفح: وصول حجاج مكرمة الشهداء للجانب المصري بانتظار دخولهم لغزة

قيادي فلسطيني: اتصالات تُجريها الفصائل لتحريك المياه الراكدة بملف المصالحة

قيادي فلسطيني: اتصالات تُجريها الفصائل لتحريك المياه الراكدة بملف المصالحة

منوعات

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

توفي ضاحكاً.. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا

توفي ضاحكاً.. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا

مذيعة تكشف تعرضها للتحرش على يد كاتي بيري

مذيعة تكشف تعرضها للتحرش على يد كاتي بيري

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

نجم مصري يَرُدُّ على الإسرائيليين بعد انتقادهم لفيلم &#34;الممر&#34;

نجم مصري يَرُدُّ على الإسرائيليين بعد انتقادهم لفيلم "الممر"

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

عربي

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السيسي: والله العظيم ما هسيب لابني جنيه

السيسي: والله العظيم ما هسيب لابني جنيه

السودان يبدأ تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية

السودان يبدأ تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية

فرح السودان.. المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الوثيقة الدستورية

فرح السودان.. المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الوثيقة الدستورية