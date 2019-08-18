68 قتيلا و182 جريحا في تفجير استهدف حفل زفاف بكابل





وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن "بين الضحايا نساء وأطفالا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (فرانس 24).



ومساء السبت، أوضح رحيمي أن الانفجار وقع عند الساعة 22,40 (18,10 ت غ) "في صالة شار دبي لحفلات الزفاف في غرب كابول"، بدون أن يتمكن من الإعلان عن أي حصيلة.



من جانبها دانت حركة طالبان صباح الأحد، الهجوم ونفت أي تورط لها فيه، وكتب ناطقان باسمها في تغريدة: "الإمارة الإسلامية (الاسم الذي تطلقه الحركة على نفسها) تدين بحزم الاعتداء على مدنيين في كابل"، مضيفان: "ارتكاب مثل عمليات القتل المتعمدة والوحشية هذه واستهداف نساء وأطفال ليس له أي مبرر".



ولم يصدر أي تعليق عن الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الذي ينفذ هجمات في أفغانستان.



ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت، في غرب كابل بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأميركية في أفغانستان.



وتتميّز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالباً ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحياناً كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.



وعلى المستوى السياسي أعلن البيت الأبيض الجمعة عن إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان في افغانستان، مشيراً إلى أنّ المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري "بشكل جيد جداً".



وقال محمد فرهج الذي كان حاضرا في حفل الزفاف، لوكالة (فرانس برس) أنه كان في القسم المخصص للنساء عندما سمع دوي انفجار قوي في القسم المخصص للرجال.



وتابع "هرع الجميع إلى الخارج وهم يصرخون ويبكون"، موضحا أن "الدخان ملأ القاعة لأكثر من عشرين دقيقة وكل شخص تقريبا في قسم الرجال قتل أو جرح". وأشار إلى أن انتشال الجثث من القاعة كان مستمرا بعد ساعتين على التفجير.



رام الله - دنيا الوطنفي حصيلة للتفجير الذي استهدف حفل زفاف في كابل مساء أمس السبت، أعلنت السلطات الأفغانية صباح الأحد، مقتل 68 شخصا على الأقل وجرح 182.