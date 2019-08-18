رئيس بلدية (سديروت): يجب شن حملة عسكرية واسعة للقضاء على حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس بلدية (سديروت): "يجب الان شن حملة عسكرية واسعة، للقضاء على حماس في قطاع غزة، ولا يجب انتظار وقت آخر، بالقوة فقط يمكن إيقافها".



وكان اعلام الاحتلال الاسرائيلي، قد زعم الليلة الماضية، أن صواريخ اطلقت من قطاع غزة، تصدت القبة الحديدة لاثنين منهم، فيما سقط ثالث على منطقة (سديروت).



وردت طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي، بقصف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة رابع.