شؤون فلسطينية

رئيس بلدية (سديروت): يجب شن حملة عسكرية واسعة للقضاء على حماس

رئيس بلدية (سديروت): يجب شن حملة عسكرية واسعة للقضاء على حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس بلدية (سديروت): "يجب الان شن حملة عسكرية واسعة، للقضاء على حماس في قطاع غزة، ولا يجب انتظار وقت آخر، بالقوة فقط يمكن إيقافها".

وكان اعلام الاحتلال الاسرائيلي، قد زعم الليلة الماضية، أن صواريخ اطلقت من قطاع غزة، تصدت القبة الحديدة لاثنين منهم، فيما سقط ثالث على منطقة (سديروت).

وردت طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي، بقصف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة رابع.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

انخفاض ملحوظ على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض ملحوظ على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

صور: انتشال جثامين ثلاثة شهداء واصابة خطيرة في بيت لاهيا شمال القطاع

صور: انتشال جثامين ثلاثة شهداء واصابة خطيرة في بيت لاهيا شمال القطاع

طقس الأحد: أجواء صيفية عادية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس الأحد: أجواء صيفية عادية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

داخلية غزة تُصدر توضحياً حول الحدث الأمني شمال القطاع

داخلية غزة تُصدر توضحياً حول الحدث الأمني شمال القطاع

قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

إسرائيل تَزعم اغتيال أربعة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل شمال القطاع

إسرائيل تَزعم اغتيال أربعة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل شمال القطاع

قادة الاحتلال: &#34;السنوار&#34; يُحدد جدول سكان الغلاف.. والأمن لن يتحقق إلا باغتيال القادة

قادة الاحتلال: "السنوار" يُحدد جدول سكان الغلاف.. والأمن لن يتحقق إلا باغتيال القادة

التعليقات

الدنيا حكايات

شكراً للواء توفيق الطيراوي

شكراً للواء توفيق الطيراوي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

إسرائيل تَزعم اغتيال أربعة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل شمال القطاع

إسرائيل تَزعم اغتيال أربعة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل شمال القطاع

(أمان) يُطالب بالتحقيق في ادعاءات &#34;الطيراوي&#34; باستيلاء مسؤولين على أراضي الدولة

(أمان) يُطالب بالتحقيق في ادعاءات "الطيراوي" باستيلاء مسؤولين على أراضي الدولة

رأفت: الإدارة الأمريكية تُعيق تطبيق القرارات الأممية وتَدعم ممارسات الاحتلال العنصرية

رأفت: الإدارة الأمريكية تُعيق تطبيق القرارات الأممية وتَدعم ممارسات الاحتلال العنصرية

شرطة سلفيت تقبض على شخص من أخطر المطلوبين

شرطة سلفيت تقبض على شخص من أخطر المطلوبين

الرجوب: دوري كرة القدم سينطلق بموعده في الضفة وغزة

الرجوب: دوري كرة القدم سينطلق بموعده في الضفة وغزة

إدارة معبر رفح: وصول حجاج مكرمة الشهداء للجانب المصري بانتظار دخولهم لغزة

إدارة معبر رفح: وصول حجاج مكرمة الشهداء للجانب المصري بانتظار دخولهم لغزة

الرجوب يُؤكد ضرورة تصويب أوضاع كافة الأندية الرياضية والكشفية

الرجوب يُؤكد ضرورة تصويب أوضاع كافة الأندية الرياضية والكشفية

منوعات

توفي ضاحكاً.. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا

توفي ضاحكاً.. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا

مذيعة تكشف تعرضها للتحرش على يد كاتي بيري

مذيعة تكشف تعرضها للتحرش على يد كاتي بيري

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

نجم مصري يَرُدُّ على الإسرائيليين بعد انتقادهم لفيلم &#34;الممر&#34;

نجم مصري يَرُدُّ على الإسرائيليين بعد انتقادهم لفيلم "الممر"

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

عربي

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السيسي: والله العظيم ما هسيب لابني جنيه

السيسي: والله العظيم ما هسيب لابني جنيه

السودان يبدأ تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية

السودان يبدأ تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية

فرح السودان.. المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الوثيقة الدستورية

فرح السودان.. المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الوثيقة الدستورية