قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، طالت 10 مواطناً فلسطينياً، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.



جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.