صور: انتشال جثامين ثلاثة شهداء واصابة خطيرة في بيت لاهيا شمال القطاع



ويشار إلى أن المواطنين الثلاثة، قد استشهدوا فجر اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: "وصول 3 شهداء واصابة الى مستشفى الاندونيسي من شمال قطاع غزة".







خاص دنيا الوطنأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، أنه الطواقم الطبية التابعة له، انتشلت صباح اليوم الأحد، جثامين ثلاثة شهداء، وإصابة خطيرة، في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.وأشار الهلال الاحمر الفلسطيني في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه جرت عمليات تمشيط ليلا، ولكن لم يتم العثور على أي جثامين، ولكن في الصباح تم انتشالهم، وهم في طريقهم الى المستشفى الاندونيسي شمالي قطاع غزة.وقال: "كانت ليلة صعبة على الطواقم الطبية، بسبب عدم سماح قوات الاحتلال، للطواقم لتحديد مكان الجثامين، بالاضافة الى عدم وجود شهود عيان في المنطقة".