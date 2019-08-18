شؤون فلسطينية

داخلية غزة تُصدر توضحياً حول الحدث الأمني شمال القطاع

داخلية غزة تُصدر توضحياً حول الحدث الأمني شمال القطاع
إياد البزم
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، بياناً صحفياً حول الحدث الأمني شمال قطاع غزة، والذي أورده الإعلام الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم: "نهيب بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين، عدم تداول أية معلومات غير منسوبة للجهات الرسمية، في متابعة ما يحدث في شمال القطاع، وعدم الترويج لرواية الاحتلال.

ودعا البزم، الجميع للتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية، واعتماد ما يصدر عن الجهات الرسمية فقط.

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