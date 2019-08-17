قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة



وقالت (معاريف) الإسرائيلية، أن هنالك تقارير تتحدث عن هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.



وانطلقت صفارات الإنذار، مساء اليوم، في المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، جراء إطلاق صاروخ من قطاع غزة.



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة، القبة الحديدية اعترضت اثنين منها.



وأصيب جراء الصواريخ ست إسرائيليين، بينهم إثنان بجروح طفيفة و أربع حالات هلع.



وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن الإعلام الإسرائيلي أن الجيش، أحبط منذ قليل، محاول تسلل من شمال قطاع غزة، حيث حدد مرصد للجيش أن خمس شخصيات وصفها بالـ"مشبوهة" اقتربت من السياج، أحدهم على الأقل مسلح.



رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، أن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق زراعية شمال مدينة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.