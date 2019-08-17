أحدهم مُسلح.. الإعلام الإسرائيلي: إحباط محاولة تسلل لخمسة فلسطينيين من شمال غزة







رام الله - دنيا الوطنأعلن الإعلام الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الجيش، أحبط منذ قليل، محاول تسلل من شمال قطاع غزة، حيث حدد مرصد للجيش أن خمس شخصيات وصفها بالـ"مشبوهة" اقتربت من السياج، أحدهم على الأقل مسلح.وقال موقع ( مفزاك لايف): إن الجيش الإسرائيلي أطلق النارعليهم، ولا يزال وضعهم غير واضح، لكن المصادر الفلسطينية تفيد أنهم عادوا إلى قطاع غزة، لا توجد خسائر في صفوف القوات.