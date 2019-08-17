فيديو: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من غزة وسقوط ثالث بمنزل بـ"سديروت"





وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن الصواريخ، أسفرت عن إصابات بالهلع، جراء سقوط شظايا صواريخ على منزل في (سديروت)، يُحتمل أنها من القبة الحديدية.





وأضافت ذات القناة، أن مستوطنة تبلغ من العمر (30 عاماً) أصيبت بالهلع، جراء سقوط شظايا صاروخ على منزل في (سديروت).





بينما أكد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن صاروخاً آخر انفجر في فناء في ( سديروت)، مما تسبب بأضرار جسيمة، كما أعلن أن القبة الحديدية، اعترضت صاروخاً في سماء المجلس الإقليمي (شعر هنيغف).





ونشرت القناة (13 الإسرائيلية) فيديو من موقع سقوط شظايا الصاروخ على منزل في سديروت.







بينما نشر موقع (حدشوت بتاخون سدي) فيديو يرصد تصدي القبة الحديدية لثلاث عمليات اعتراض في سماء غلاف غزة.



بينما نشر موقع (حدشوت بتاخون سدي) فيديو يرصد تصدي القبة الحديدية لثلاث عمليات اعتراض في سماء غلاف غزة.





خاص دنيا الوطنانطلقت صفارات الإنذار، مساء اليوم السبت، في المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، جراء إطلاق صاروخ من قطاع غزة.وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة، القبة الحديدية اعترضت إثنين منها.