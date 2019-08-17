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شؤون فلسطينية

الشرطة الفلسطينية تُعلن عن منعها أي نشاط لتجمع (قوس) للمثليين

الشرطة الفلسطينية تُعلن عن منعها أي نشاط لتجمع (قوس) للمثليين
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة، ستمنع أي نشاط لتجمع المثليين الجنسيين المسمى (قوس)، مؤكدة في نفس الوقت، بعدم علمها بإقامة أي مؤتمر لهذا التجمع في الأيام الماضية بمدينة نابلس تحت عنوان (هوامش).

وبين ارزيقات بأن مثل هذه النشاطات، تعتبر ضرباً ومساساً بالمثل والقيم العليا للمجتمع الفلسطيني، الذي حافظ عليها على مر التاريخ، وهي تصرفات لا تمت للأديان السماوية ولا للعادات والتقاليد الفلسطينية، وخاصة في مدينة نابلس التي تتميز بعاداتها وتقاليدها وتاريخها العريق وارتباطاتها العائلية، مؤكداً أن هناك جهات مشبوهة، تحاول خلق الفتنة والمساس بالسلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني.

وأوضح، أن الشرطة لن تسمح بنزع الثقة بين المواطنين، وأنها ستعمل على ملاحقة القائمين على هذا التجمع، وتقدمهم إلى الجهات القضائية، حال إلقاء القبض عليهم.

ودعا المواطنين للتواصل مع الشرطة، والإبلاغ عن أي شخص له علاقة بهذا التجمع مع ضمان سرية المعلومات التي سيقدمها للشرطة.

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