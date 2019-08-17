شرطة سلفيت تقبض على شخص يعتبر من اخطر المطلوبين

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت شرطة محافظة سلفيت على شخص يعتبر من المطلوبين الخطرين ومسجل بحقه عدد كبير من السرقات.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان ادارة المباحث العامة بشرطة سلفيت بانه واثناء متابعة المطلوب تمكنت من رصده اثناء قيامه بسرقة احدى الشقق بعمارة سكنية في المدينة على الفور تحركت قوة من المباحث للمكان وعند وصولها حاول الهرب من شقة لاخرى الا ان القوة تمكنت من القبض عليه.



واضاف ارزيقات بان المباحث العامة ضبطت بحوزته نقود وذهب وتم توقيفه لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة.