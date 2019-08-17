الرجوب: دوري كرة القدم سينطلق بموعده في الضفة وغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب أن دوري كرة القدم سينطلق في موعده المحدد.



وقال الرجوب في كلمته عبر الهاتف خلال افتتاح مؤتمر الأندية الفلسطينية في قطاع غزة "الواقع والتحديات" الذي عقد في نادي خدمات الشاطئ غرب مدينة غزة إن الرياضة لن تتوقف بفلسطين في ظل الأزمة المالية الخانقة بفعل سياسيات الاحتلال، إضافة لانسحاب الشركة الراعية، مشيرا في هذا السياق إلى أن أندية المحافظات الجنوبية استلمت كافة مستحقاتها للموسم المنصرم فيما لم يستلم أي نادٍ في المحافظات الشمالية دولار واحد.



وأوضح أن اتحاد كرة القدم سيعمل في ثلاثة اتجاهات لضمان انطلاق الدوري في شقي الوطن بموعده المحدد.



وبيّن الرجوب أن الاتجاه الأول يتمثل في دعم الرئيس محمود عباس والحكومة وحركة "فتح"، لتوفير احتياجات الفرق لتأمين انطلاق الدوري.



أما الثاني، فيتعلق بالقطاع الخاص من خلال العمل على تشجيع رجال الأعمال للاستثمار في الرياضة بينما سيكون الخيار الثالث والأخير بتوفير قروض من البنوك الفلسطينية بضمان من السلطة أو حركة "فتح".



وأكد رئيس الاتحاد على أنه سيتم توفير 50% من المبلغ المالي المخصص للأندية.



كما أشار إلى أن ما يمر به الوطن اليوم يأتي ضمن مشروع لتدمير كل ما على أرض فلسطين، مشددا على انه ورغم الظروف يجب الحفاظ على مسألتين الأولى تتمثل في الحفاظ على الرياضة كعنصر للوحدة ورمز من رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الرياضة بعيدة عن أي شكل من التجاذبات وخاصة السياسية، أما الثانية وجود دورة دموية ثابتة تمثلت في الحفاظ على الروزنامة الموحدة بين المحفظات الشمالية والجنوبية.



واختتم الرجوب حديثه داعيا المجتمعين إلى استغلال المؤتمر ليكون نقطة انطلاق لمأسسة الرياضة الفلسطينية، بحيث يكون لكل نادي هيئة إدارية منتخبة ودوائر تسويق وإعلام ومالية تعمل وفق استراتيجية مدروسة تخدم أهداف ورسالة الأندية، مطالبا إياهم بالعمل على تأسيس أكاديميات رياضية لصناعة وتطوير اللاعبين، لما في ذلك من دور في نشر وحماية وتطوير اللعبةـ