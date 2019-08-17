شؤون فلسطينية

إدارة معبر رفح: وصول حجاج مكرمة الشهداء للجانب المصري بانتظار دخولهم لغزة

إدارة معبر رفح: وصول حجاج مكرمة الشهداء للجانب المصري بانتظار دخولهم لغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أفاد وائل أبو عمر مدير الاعلام في معبر رفح البري، أن حجاج مكرمة الشهداء، وصلوا قبل قليل الى الجانب المصري، قادمين من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أدائهم فرضة الحج.

وأشار أبو عمر في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الحجاج وصولوا الى الجانب المصري، وسيدخلون الى غزة عبر المعبر، خلال ساعة أو ساعتين من الان.

يذكر أن مكرمة الحج، تم تقديمها الى 1000 حاج فلسطيني، مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث غادروا قطاع غزة يومي 6 و7 آب/أغسطس، متوجهين الى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج.

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