الغندور: الثلاثاء المقبل سيتم صرف دفعة مالية لموظفي غزة عن شهر يونيو

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد يعقوب الغندور نقيب الموظفين في قطاع غزة، أنه سيتم صرف دفعة مالية للموظفين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عن شهر حزيران/يونيو.



وقال الغندور: "جاء ذلك بعد التواصل مع وزارة المالية، لصرف الدفعة المالية لموظفي غزة يوم الثلاثاء المقبل"، بحسب ما أعلنته وكالة (الرأي).



وأشار الغندور، إلى أن عملية صرف الدفعة المالية للموظفين، ستستمر حتى يوم الخميس.