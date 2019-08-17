شؤون فلسطينية

الشرطه تكشف ملابسات عدة سرقات في رام الله

الشرطه تكشف ملابسات عدة سرقات في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم ملابسات عدة سرقات لورش بناء قيد الانشاء بقيمة مئات آلاف الشواقل والقت القبض على شخصين مشتبه بهما في رام الله.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان فرع المباحث العامة بشرطة محافظة رام الله والبيره تلقى العديد من الشكاوى حول قيام مجهولين بالدخول الى ورش البناء قيد الانشاء وسرقة معدات منها تقدر قيمتها بمئات آلاف، وعليه تم عمل فريق للبحث والتحري وتوصلت التحريات للاشتباه باحد الاشخاص وبضبطه واحضاره اعترف بقيامه بسرقة اكثر من ثلاثة عشر ورشة بناء بالاشتراك مع شخصين اخرين تم القبض على احدهما وتم الكشف على اماكن الورش التي تمت سرقتها.

هذا وتحفظت الشرطة على المشتبه بهما لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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