قيادي فلسطيني: اتصالات تجريها الفصائل لتحريك المياه الراكدة بملف المصالحة



وقال: "إن الخطوة المطلوبة لتجمع عناصر القوى الوطنية الفلسطينية في مواجهة المخاطر وخاصة صفقة ترامب، هي استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لهذا هناك العديد من المبادرات التي طرحت والاتفاقيات المجمع عليها".



وبين أبو ظريفة، أن المطلوب هو الدفع بحوار وطني شامل، على مستوى الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، من اجل وضع حالة التفاهمات على طاولة البحث؛ وصولا الى حكومة وحدة وطنية، تمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وفق التمثيل النسبي الكامل، بما يمكن من مواجهة صفقة ترامب.



وفي السياق، قال عضو المجلس المركزي للجبهة الديمقراطية: "يجب التحرك على المستوى الدولي، من اجل تدويل القضية الفلسطينية، والتمسك بمؤتمر دولي للسلام ينعقد على اساس قرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الدول الدائمة".



وأضاف: "أثبتت التجارب أن كل الحلول الترقيعية والمؤقتة، لا تفتح الطريق أمام التخلص من الجوع والفقر والازمات، لذلك بات من الضروري انهاء حالة الانقسام للتغلب على كل هذه الازمات".



خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن هناك جهود تبذل من كل الفصائل الفلسطينية، لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني.ولفت أبو ظريفة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن هناك اتصالات تجرى بين الفصائل الفلسطينية خاصة الرئيسية، من اجل تحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة، وتشكيل قوى ضاغطة من الكل الفلسطيني، بما يمكنهم من فتح الطريق امام المصالحة الفلسطينية.