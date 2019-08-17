السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش.



كما أصدر الرئيس المصري، قراراً جمهورياً آخراً بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا له للموانئ والمنافذ البحرية، علما أن مميش تولى رئاسة هيئة قناة السويس في آب/أغسطس 2012، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتعد قناة السويس شريانا هاما للنقل حول العالم، حيث أن 80% من حجم التجارة العالمية ينقل بحرا، وتعمل القناة على تقليل المسافات بين الشرق والغرب.



وحققت قناة السويس إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، خلال العام المالي 2018-2019، وهي الأعلى في تاريخ القناة التي تعد أحد أهم مصادر "العملة الصعبة" للحكومة المصرية.