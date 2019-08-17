عربي

السيسي: والله العظيم ما هسيب لابني جنيه

السيسي: والله العظيم ما هسيب لابني جنيه
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "والله العظيم أنا ما هسيب لابني جنيه، ولا لنفسي حتى.. ده حرام، وتروح تحج وتعمل عمرة وأنت واخد فلوس مش بتاعتك ده حرام".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح الصوب الزراعية: "إن الدولة لن تترك أحدًا يحصل على شيء ليس من حقه، مضيفًا: "أومال إحنا قاعدين بنعمل إيه".

وأشار إلى أن معظم المزارع السمكية المتحصلات التي وافقت عليها الدولة "مبتدفعش"، مضيفًا: "الدولة مش موجودة.. فين اللي بياخد الفلوس، والقائمين على هذا الأمر ساكتين ليه".


 



أخبار ذات صلة

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السودان يبدأ تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية

السودان يبدأ تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية

فرح السودان.. المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الوثيقة الدستورية

فرح السودان.. المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الوثيقة الدستورية

شاهد: حزب الله يبُث مشاهد لاستهداف بارجة إسرائيلية بحرب تموز 2006

شاهد: حزب الله يبُث مشاهد لاستهداف بارجة إسرائيلية بحرب تموز 2006

بـ 10 طائرات.. أكبر هجوم للحوثيين على حقل نفط ومصفاة بالسعودية

بـ 10 طائرات.. أكبر هجوم للحوثيين على حقل نفط ومصفاة بالسعودية

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

التعليقات

الدنيا حكايات

شكراً للواء توفيق الطيراوي

شكراً للواء توفيق الطيراوي

شؤون فلسطينية

المصري: منع عضويتي الكونغرس من دخول فلسطين يؤكد على رعب دولة الاحتلال

المصري: منع عضويتي الكونغرس من دخول فلسطين يؤكد على رعب دولة الاحتلال

&#34;الرياض&#34; توزّع عيدية على 50 يتيماً في غزة بمبلغ 1700 دولار

"الرياض" توزّع عيدية على 50 يتيماً في غزة بمبلغ 1700 دولار

قبائل وعشائر ورجال إصلاح يدعون إلى حماية المجتمع الفلسطيني من الانهيار

قبائل وعشائر ورجال إصلاح يدعون إلى حماية المجتمع الفلسطيني من الانهيار

طافش: الأسرى المضربون بحاجة لوقفة شعبية ورسمية جادة للإفراج عنهم

طافش: الأسرى المضربون بحاجة لوقفة شعبية ورسمية جادة للإفراج عنهم

سبعة أسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

سبعة أسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

صور: بلدية غزة تَجمع وتُرحّل 3900 طن من النفايات خلال العيد

صور: بلدية غزة تَجمع وتُرحّل 3900 طن من النفايات خلال العيد

&#34;الديمقراطية&#34; تُحمّل دولة الاحتلال مسؤولية كل نقطة دم فلسطينية لشهيد أو جريح

"الديمقراطية" تُحمّل دولة الاحتلال مسؤولية كل نقطة دم فلسطينية لشهيد أو جريح

دقائق ذهبية تُنقذُ شاباً في مجمع فلسطين الطبي

دقائق ذهبية تُنقذُ شاباً في مجمع فلسطين الطبي

منوعات

توفي ضاحكاً.. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا

توفي ضاحكاً.. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا

مذيعة تكشف تعرضها للتحرش على يد كاتي بيري

مذيعة تكشف تعرضها للتحرش على يد كاتي بيري

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

نجم مصري يَرُدُّ على الإسرائيليين بعد انتقادهم لفيلم &#34;الممر&#34;

نجم مصري يَرُدُّ على الإسرائيليين بعد انتقادهم لفيلم "الممر"

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

عربي

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

السودان يبدأ تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية

السودان يبدأ تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية

شاهد: حزب الله يبُث مشاهد لاستهداف بارجة إسرائيلية بحرب تموز 2006

شاهد: حزب الله يبُث مشاهد لاستهداف بارجة إسرائيلية بحرب تموز 2006

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014