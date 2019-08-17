السيسي: والله العظيم ما هسيب لابني جنيه















رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "والله العظيم أنا ما هسيب لابني جنيه، ولا لنفسي حتى.. ده حرام، وتروح تحج وتعمل عمرة وأنت واخد فلوس مش بتاعتك ده حرام".وأضاف خلال كلمته بافتتاح الصوب الزراعية: "إن الدولة لن تترك أحدًا يحصل على شيء ليس من حقه، مضيفًا: "أومال إحنا قاعدين بنعمل إيه".وأشار إلى أن معظم المزارع السمكية المتحصلات التي وافقت عليها الدولة "مبتدفعش"، مضيفًا: "الدولة مش موجودة.. فين اللي بياخد الفلوس، والقائمين على هذا الأمر ساكتين ليه".