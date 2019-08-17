شؤون فلسطينية

"الرياض" توزّع عيدية على 50 يتيماً في غزة بمبلغ 1700 دولار

"الرياض" توزّع عيدية على 50 يتيماً في غزة بمبلغ 1700 دولار
رام الله - دنيا الوطن
وزعت جمعية الرياض الخيرية للتنمية المجتمعية "عيدية" لـ 50 طفلاً يتيماً، ضمن حفل ترفيهي أقامته في استراحة "الهدى" على شاطئ بحر غزة.

وقال رياض شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية إنه تم توزيع العيديات على الأطفال الأيتام بإجمالي 1700 دولار، مشيراً إلى أن المشروع نفذ بتمويل من الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري في الكويت.

وأكد أن "الرياض" تحرص على فئة الأيتام وتوليها اهتماماً كبيراً، ضمن أنشطتها الاجتماعية.

وشهد الحفل فقرات ترفيهية ومتنوعة شارك فيه الأطفال الأيتام، الذين أبدوا سعادتهم الغامرة.

ويشار إلى أن الجمعية كانت قد وزعت خلال العيد، أضاحي على 220 أسرة فقيرة في قطاع غزة.

و"الرياض" جمعية خيرية أهلية غير ربحية، تأسست في منتصف عام 2015م.

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