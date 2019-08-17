فرح السودان.. المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الوثيقة الدستورية

أفراح في السودان - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

جرت في العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم السبت، مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير.



ووقع على اتفاق المرحلة الانتقالية، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، فيما وقّع أحمد ربيع، الاتفاق ممثلاً لقوى الحرية والتغيير.



كما وقّع كل من: رئيس وزراء مصر وأثيوبيا، ورئيس المفوضية الأفريقية كشهود.



وعمّت احتفالات في الشارع السوداني، بمناسبة التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية.