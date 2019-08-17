طافش: الأسرى المضربون بحاجة لوقفة شعبية ورسمية جادة للإفراج عنهم

النائب في المجلس التشريعي في بيت لحم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب في المجلس التشريعي في بيت لحم، خالد طافش، أن الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحاجة لوقفة جادة على كافة المستويات من أجل إطلاق سراحهم.



وأوضح طافش في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن بقاء سجون الاحتلال مليئة بأبنائنا وأخواتنا من الأسرى؛ هو بحد ذاته جريمة متواصلة يرتكبها المحتل.



وأضاف، أن كل الاتفاقيات، لم تستطع إنهاء ملف الأسرى الإداريين، الذين يسجنون دون توجيه أي تهمة أو محاكمة.



وبين أن الأسرى يضطرون لمواجهة هذا الظلم بأمعائهم الخاوية، كونها السلاح الوحيد؛ لكي يوقفوا هذه القرارات الظالمة من قبل مخابرات الاحتلال.



وشدد طافش، على أن الأسرى الفلسطينيين عامة والإداريين خاصة، والمرضى منهم على وجه التحديد، بحاجة لوقفة جادة على المستويات الشعبية والرسمية؛ للسعي الدائم حتى الإفراج عنهم.