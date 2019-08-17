عمير بيرتس: قادة حماس "يُديرون" نتنياهو





ونقلت (القناة 13 ) الإسرائيلية عن بيرتس قوله: إن "قادة حماس يديرون نتنياهو، وقد فهموا أيضًا أن كرسيه، أهم له من حياة سكان غلاف غزة".



وأضاف: "بيبي يخدع نفسه بأن سكان الجنوب لا يدركون أنهم في أسفل أولوياته، وسوف يثبتون له ذلك في صناديق الاقتراع".

رام الله - دنيا الوطنانتقد عضو (كنيست) الإسرائيلي، عمير بيرتس، سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بحركة حماس وقطاع غزة.