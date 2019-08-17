عمير بيرتس: قادة حماس "يُديرون" نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
انتقد عضو (كنيست) الإسرائيلي، عمير بيرتس، سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بحركة حماس وقطاع غزة.
انتقد عضو (كنيست) الإسرائيلي، عمير بيرتس، سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بحركة حماس وقطاع غزة.
ونقلت (القناة 13 ) الإسرائيلية عن بيرتس قوله: إن "قادة حماس يديرون نتنياهو، وقد فهموا أيضًا أن كرسيه، أهم له من حياة سكان غلاف غزة".
وأضاف: "بيبي يخدع نفسه بأن سكان الجنوب لا يدركون أنهم في أسفل أولوياته، وسوف يثبتون له ذلك في صناديق الاقتراع".
وأضاف: "بيبي يخدع نفسه بأن سكان الجنوب لا يدركون أنهم في أسفل أولوياته، وسوف يثبتون له ذلك في صناديق الاقتراع".
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