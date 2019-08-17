شؤون فلسطينية

صور: بلدية غزة تَجمع وتُرحّل 3900 طن من النفايات خلال العيد

صور: بلدية غزة تَجمع وتُرحّل 3900 طن من النفايات خلال العيد
رام الله - دنيا الوطن
واصلت بلدية غزة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث عملت طواقم النظافة على جمع وترحيل النفايات، وعالجت طواقم الصرف الصحي إشارات الطفح، وكذلك تم ضخ وتوفير المياه للمواطنين في المدينة بكميات كافية.

وذكرت البلدية، أنها جمعت ورحلت 3900 طن من النفايات الصلبة خلال الفترة المحصورة بين يوم السبت الذي سبق العيد (الوقفة) وحتى رابع أيام العيد من كافة أحياء وشوارع وأسواق المدينة.

وأوضحت، أن أكثر من 400 عامل وإداري، عملوا يوم الوقفة على مدار الساعة للحفاظ على نظافة المدينة، وجمع النفايات وترحيلها وتهيئتها لاستقبال العيد، وتركزت الأعمال في شارع عمر المختار، وسوق الشيخ رضوان، وسوق فراس، وسوق الشجاعية والمناطق التجارية الأخرى في المدينة.

وبخصوص معالجة طفح شبكات الصرف الصحي، أكدت البلدية، أن طواقمها عالجت نحو 195 إشارة طفح خلال نفس الفترة في كافة مناطق وشوارع المدينة، والتي حدث بها طفح نتيجة السلوك الخاطئ لبعض المواطنين برمي المخلفات المنزلية في داخل شبكات الصرف الصحي.

وبينت البلدية، أنها ضخت كميات كافية من المياه تزيد عن المعدل الطبيعي؛ لتلبية احتياجات المواطنين من المياه خلال فترة العيد، حيث تم توفير المياه لكافة مناطق المدينة، ولم ترد شكاوى تذكر في هذا المجال.

وأشارت البلدية إلى أن آلاف المواطنين، زاروا  الحدائق في المدينة، لاسيما حديقتي الحيوان في حي الزيتون وحديقة المتنزه الرئيس في شارع عمر المختار، التي تم فتح أبوابهما خلال فترة العيد لاستقبال المواطنين.

وبخصوص عمل المسلخ البلدي، أوضحت أنها أشرفت على ذبح 355 رأساً من العجول لصالح الجمعيات الخيرية في المسلخ خلال اليومين الثاني والثالث من عيد الأضحى المبارك.

وفيما يتعلق بالحفاظ على النظام، وعدم إغلاق الشوارع من قبل الباعة وأصحاب البسطات العشوائية، أوضحت البلدية أنها عملت خلال فترة العيد على منع إغلاق الشوارع والأسواق باستثناء المنطقة الشرقية من شارع عمر المختار والممتدة من ميدان فلسطين، وحتى حديقة الشجاعية.

يذكر، أن رئيس البلدية دكتور يحيى السراج، وعدداً من أعضاء المجلس البلدي، قد تفقدوا عمل طواقم البلدية خلال العيد، وأشاد  بجهودها في الحفاظ على نظافة المدينة، وتقديم الخدمات الأساسية الأخرى للمواطنين.


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