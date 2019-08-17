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شاهد: حزب الله يبُث مشاهد لاستهداف بارجة إسرائيلية بحرب تموز 2006

شاهد: حزب الله يبُث مشاهد لاستهداف بارجة إسرائيلية بحرب تموز 2006
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القوة البحرية في حزب الله اللبناني عن مشاهد جديدة تعرض للمرة الأولى، عن عملية استهداف البارجة العسكرية الإسرائيلية خلال العام 2006.

وجاءت المشاهد الجديدة ضمن برنامج "جند مغرقون" الذي بثته قناة "المنار"، مساء الخميس الماضي، حيث قال الحاج جلال، قائد في القوة البحرية لحزب الله: "إنه تم استهداف بارجة "ساعر 5" من محيط منطقة السفارة الكويتية (الجندولين) عام 2006، خلال العدوان الإسرائيلي".

وأضاف: كنّا قادرين على استهداف ساعر 5 قبل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية.

وحول السبب في تسمية العملية باسم "الطود الأول"، قال الحاج جلال: إن استهداف ساعر 5 هو بداية إخراج العدو الصهيوني من المياه الإقليمية اللبنانية، خلال حرب تموز، لذلك أطلقنا عليها هذا الاسم.

وحرب تموز/ يوليو 2006، هي الحرب التي بدأت في 12 تموز/يوليو 2006 بين قوات من حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، والتي استمرت 34 يوماً في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي العاصمة بيروت، وشمالي إسرائيل، في مناطق الجليل، والكرمل ومرج ابن عامر.

 

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