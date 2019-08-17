مرشح للرئاسة الأمريكية يُطالب بوقف المساعدات عن إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، الذي يترشح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إنه على تل أبيب رفض تلقي مليارات الدولارات، كمساعدات أمريكية كل عام، بعد رفضها السماح لعضوين بالكونغرس الديمقراطي من الدخول إلى إسرائيل.



وأضاف ساندرز، وفق قناة (إم إس إن بي سي): "فكرة أن أعضاء الكونغرس الأمريكي غير مسموح لهم زيارة بلد، يتلقى منا مليارات الدولارات هي فكرة فاضحة، إذا لم ترغب إسرائيل في زيارتهم لمعرفة ما يجري هناك عن كثب، يجب عليها أيضاً أن ترفض قبول مليارات الدولارات التي نقدمها لها".



وقال ساندرز عن قرار نتنياهو بحظر دخول رشيدة طليب وإلهان عمر: "أنا مصدوم، من المأساوي أن لدينا رئيساً عنصرياً ومتعصباً دينياً"، داعياً لاستخدام المساعدات الأمريكية لإسرائيل كوسيلة للضغط عليها من أجل تحقيق السلام.



وتابع: "كل ما أقوله هو أننا نحتاج إلى سياسة متوازنة في الشرق الأوسط، تحمي استقلال إسرائيل وأمنها، لكنها تحترم أيضاً الشعب الفلسطيني، الذي يعاني الكثير في غزة وأماكن أخرى".



وقال: "أعتقد أن الشيء الذي يتعين على الولايات المتحدة فعله، خصوصاً في ضوء المبالغ الضخمة التي ننفقها هناك، هو مطالبة القيادة الإسرائيلية والفلسطينية بالجلوس معاً والبدء في محاولة سد الفجوات لإحلال السلام في هذه المنطقة المتنازع عليها".