روسيا تبتكر أقماراً صناعية "خفية"

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت شركة (روسكوسموس) الروسية، من تطوير طريقة لإخفاء المركبات الفضائية من المراقبة بالوسائل البصرية، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.



وسيقلل الاختراع من رؤية المركبة الفضائية في النطاق المرئي للطيف، حيث تقوم التكنولوجيا في تغطية الأقمار الصناعية بطلاء هوائي- فقاعي خاص ينثر الضوء.





وعندما يتم رصدها من الأرض، تقل إمكانية رؤية الجسم بأكثر من عشر مرات، تخطط روسكوسموس لإخفاء المركبات الفضائية في مدارات يبلغ ارتفاعها أكثر من 10- 20 ألف كيلومتر، حيث تصبح أدوات مراقبة بواسطة الرادار غير فعالة، وبالتالي فمن الضروري استخدام طرق المراقبة البصرية.

أوضح رئيس معهد سياسة الفضاء، إيفان مويسييف، أن تطوير تقنية التخفي للأقمار الصناعية قد يكون ضرورياً لأغراض عسكرية، ووفقاً له، باستخدام الصور المأخوذة عن طريق الرادار والوسائل البصرية، يمكن كشف مناورات القمر الصناعي، وأين يتحرك، أما التكنولوجيا الجديدة، فتخفي مناوراته عن المراقبين.يذكر، أن روسكوسموس، يبتكر أقماراً صناعية ذاتية التحلل، ووفقاً للمصممين فإنه في حال حدوث خلل في المركبة أو في نهاية خدمتها، ستتلقى المركبة أمراً من الأرض للتدمير الذاتي دون أن تترك أثراً.