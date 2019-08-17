شؤون فلسطينية

"أبو سيف" يفتتح مهرجان قمر بني زيد

"أبو سيف" يفتتح مهرجان قمر بني زيد
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف على حالة التفاعل والتعاون المشترك بين القرى والبلدات الفلسطينية من أجل إحياء التراث والحفاظ على الهوية الفلسطينية، التي بدورها تكشف العمق الحضاري، وعمق انتماء الفلسطيني وتشبثه بأرضه، جاء ذلك خلال مشاركته في مهرجان قمر بني زيد في قرية دير غسانة، والذي يتواصل على مدار يومين.

وقال أبو سيف: إن إقامة هذا المهرجان في قرية دير غسانة له دلالات تاريخية ونضالية، تشكل نموذجاً للكل الفلسطيني، وإننا في هذا المهرجان نحتفل بإحياء المباني القديمة، والمصنوعات اليدوية الشعبية، ونحتفل بالزي الفلسطيني، والأغنية الشعبية الفلسطينية، مؤكداً أن الثقافة الفلسطينية هي أحد أهم أدوات النضال التي تساهم في صمود شعبنا ومقاومته.

وأكد كل من نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ورئيس بلدية بني زيد الغربية يزن الريماوي، والقنصل البلجيكي دانيا لاهافين في كلمات لهم خلال الحفل، أهمية هذا المهرجان، كونه يعرّف بالتراث الفلسطيني، ويعمل على إحيائه وتعزيزه، ويفعل دور المرأة الفلسطينية، ويركز على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة "ذوي الهمم".

هذا وشارك أبو سيف بتكريم الداعمين والمشاركين في المهرجان من مؤسسات ثقافية وفنانين، حيث تترأس الوزارة اللجنة التحضيرية للمهرجان، الذي قدمت له الدعم كما تدعم عدداً كبيراً من المهرجانات والفعاليات الثقافية في أرجاء الوطن، ضمن رؤيتها الاستراتيجية لحماية الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني، من أجل صون الذاكرة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

سبعة أسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

سبعة أسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

اتحاد الموظفين في (أونروا): وعود بعودة 48 موظفاً من المفصولين

اتحاد الموظفين في (أونروا): وعود بعودة 48 موظفاً من المفصولين

صور: بلدية غزة تَجمع وتُرحّل 3900 طن من النفايات خلال العيد

صور: بلدية غزة تَجمع وتُرحّل 3900 طن من النفايات خلال العيد

&#34;الديمقراطية&#34; تُحمّل دولة الاحتلال مسؤولية كل نقطة دم فلسطينية لشهيد أو جريح

"الديمقراطية" تُحمّل دولة الاحتلال مسؤولية كل نقطة دم فلسطينية لشهيد أو جريح

دقائق ذهبية تُنقذُ شاباً في مجمع فلسطين الطبي

دقائق ذهبية تُنقذُ شاباً في مجمع فلسطين الطبي

بالفيديو: تعرّف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن في أسواق غزة اليوم

بالفيديو: تعرّف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن في أسواق غزة اليوم

الضمير: للجمعة السبعون لمسيرات العودة وكسر الحصار قوات الاحتلال تصيب (65) مواطناً

الضمير: للجمعة السبعون لمسيرات العودة وكسر الحصار قوات الاحتلال تصيب (65) مواطناً

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

شكراً للواء توفيق الطيراوي

شكراً للواء توفيق الطيراوي

شؤون فلسطينية

سبعة أسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

سبعة أسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

صور: بلدية غزة تَجمع وتُرحّل 3900 طن من النفايات خلال العيد

صور: بلدية غزة تَجمع وتُرحّل 3900 طن من النفايات خلال العيد

&#34;الديمقراطية&#34; تُحمّل دولة الاحتلال مسؤولية كل نقطة دم فلسطينية لشهيد أو جريح

"الديمقراطية" تُحمّل دولة الاحتلال مسؤولية كل نقطة دم فلسطينية لشهيد أو جريح

دقائق ذهبية تُنقذُ شاباً في مجمع فلسطين الطبي

دقائق ذهبية تُنقذُ شاباً في مجمع فلسطين الطبي

&#34;أبو سيف&#34; يفتتح مهرجان قمر بني زيد

"أبو سيف" يفتتح مهرجان قمر بني زيد

الضمير: للجمعة السبعون لمسيرات العودة وكسر الحصار قوات الاحتلال تصيب (65) مواطناً

الضمير: للجمعة السبعون لمسيرات العودة وكسر الحصار قوات الاحتلال تصيب (65) مواطناً

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً

حصاد الأسبوع: 7 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين و4 عمليات و56 مواجهة

حصاد الأسبوع: 7 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين و4 عمليات و56 مواجهة

منوعات

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

هذه الحسناء ابنة نجمة سورية شهيرة

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

بريانكا شوبرا: ما يفعله زوجي في غرفة النوم يحرجني

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

عربي

شاهد: حزب الله يبُث مشاهد لاستهداف بارجة إسرائيلية بحرب تموز 2006

شاهد: حزب الله يبُث مشاهد لاستهداف بارجة إسرائيلية بحرب تموز 2006

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث