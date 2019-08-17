إنجاز علمي عالمي يُحققه الطالب الأردني رمزي النوباني





رام الله - دنيا الوطن- عماد العجلونيحقق الطالب الأردني رمزي اشوس النوباني، المرتبة الأولى بتفوق في تقنية علوم النانو في بريطانيا، وكما وحصل على جائزة أفضل مشروع علمي في علم النانو لعام 2018- 2019 وقد تم تكريمه من قبل جامعة غرانفيلد البريطانية.وقال والد الطالب رمزي: إن الإنجاز الذي حصل عليه، يعد الأول في العالم العربي، حيث حصل على (ماجستير) في هندسة علوم النانو تكنولوجي بالمرتبة الأولى، والذي يعتمد على الاستفادة قدر الإمكان من أشعة الشمس.وأعرب رمزي عن رغبته في أن يكمل ابنه دراسة الدكتوراة، وأن يخدم الأردن والمواطنين، كون هذا التخصص فيه شح كبير، حسب قوله.