دولي

سيقان الذرة تُنقذ طائرة ركاب روسية من كارثة مؤكدة

سيقان الذرة تُنقذ طائرة ركاب روسية من كارثة مؤكدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أخذ قائد الطائرة التي هبطت اضطرارياً بسلام في حقل للذرة بضواحي موسكو، الخميس الماضي، معه تذكاراً من موقع الحادث، بما لا يجعله ينسى ما قد ساعده في إنقاذ أرواح الركاب وأفراد الطاقم.

وكشفت ناتاليا يوسوبوفا زوجة الطيار ضمير يوسوبوف، أنه عاد من موسكو إلى بيته في مدينة يكاترينبورغ وسط روسيا ومعه كوز ذرة كبير قطفه في حقل الهبوط، وفق (روسيا اليوم).

وفي التعليق على دور الذرة في "المعجزة" التي تحققت مؤخراً بنجاة أكثر من 226 شخصاً في ضواحي موسكو، اعتبر خبير الطيران الروسي فاديم لوكاشيفيتش، أن سيقان الذرة العالية ساعدت بشكل كبير في تنفيذ الطائرة هبوطاً سلساً، حيث خففت ملامسة الطائرة الأرض، ولعبت دور الرغوة التي ترش على المدرج، لتقليل الاحتكاك لحظة الهبوط الاضطراري في المطار.

وقال الخبير: "لو جرى الهبوط على حقل محروث، لكان الوضع أسوأ بكثير، فهم هبطوا ومحركا الطائرة حاميان، وخزانها ممتلئ  بالوقود، الذرة أنقذتهم".

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