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بـ 10 طائرات.. أكبر هجوم للحوثيين على حقل نفط ومصفاة بالسعودية

بـ 10 طائرات.. أكبر هجوم للحوثيين على حقل نفط ومصفاة بالسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، استهدافها لحقل نفطي ومصفاة في السعودية، وفق قناة (المسيرة) التابعة للجماعة.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة لأنصار الله، يحيى سريع: إن 10 طائرات مسيرة، استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة (أرامكو) شرقي السعودية، بعملية أطلقوا عليها "توازن الردع الأولى".

وأضاف المتحدث أن حقل الشيبة، يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة، ويتسع لأكثر من مليار برميل، مبيناً أن "عملية توازن الردع الأولى" تأتي في إطار الردع والرد المشروع على التحالف وحصاره للشعب اليمني، متوعداً السعودية وقوى ما وصفها بـ"العدوان" بعمليات أكبر وأوسع.

وجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالسعودية، مشيراً إلى أنها أصبحت أهدافاً مشروعة يمكن ضربها في أي وقت.

وشدد سريع على أن بنك الأهداف الحوثية، يتسع يوماً بعد يوم في السعودية، وأن العمليات المقبلة ستكون أشد إيلاماً، مبيناً أنه لا خيار أمام قوى التحالف والسلطات السعودية إلا وقف الحرب، ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

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