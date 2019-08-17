بالأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد للحافلتين السابعة والثامنة من كشف (8/4)، مطالبةً المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.







وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.