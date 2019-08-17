شؤون فلسطينية

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد للحافلتين السابعة والثامنة من كشف (8/4)، مطالبةً المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

أخبار ذات صلة

إنجاز علمي عالمي يُحققه الطالب الأردني رمزي النوباني

إنجاز علمي عالمي يُحققه الطالب الأردني رمزي النوباني

ما نشرته &#34;فضفضة مواطن&#34;.. مدير مستشفى النجار برفح يكشف حقيقة استقالته

ما نشرته "فضفضة مواطن".. مدير مستشفى النجار برفح يكشف حقيقة استقالته

حصاد الأسبوع: 7 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين و4 عمليات و56 مواجهة

حصاد الأسبوع: 7 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين و4 عمليات و56 مواجهة

ملحم: الأزمة المالية للحكومة تُراوح مكانها وملتزمون بتوفير ما نستطيع للموظفين

ملحم: الأزمة المالية للحكومة تُراوح مكانها وملتزمون بتوفير ما نستطيع للموظفين

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية

تيسير خالد يدعو الى اوسع حملة تضامن دولي مع النائبتين إلهان ورشيد

تيسير خالد يدعو الى اوسع حملة تضامن دولي مع النائبتين إلهان ورشيد

شاهد: الأمن الداخلي بغزة يُوجه رسالة للفلسطينيين حول &#34;الجهات المُعادية للمقاومة&#34;

شاهد: الأمن الداخلي بغزة يُوجه رسالة للفلسطينيين حول "الجهات المُعادية للمقاومة"

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

إنجاز علمي عالمي يُحققه الطالب الأردني رمزي النوباني

إنجاز علمي عالمي يُحققه الطالب الأردني رمزي النوباني

حصاد الأسبوع: 7 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين و4 عمليات و56 مواجهة

حصاد الأسبوع: 7 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين و4 عمليات و56 مواجهة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية

تيسير خالد يدعو الى اوسع حملة تضامن دولي مع النائبتين إلهان ورشيد

تيسير خالد يدعو الى اوسع حملة تضامن دولي مع النائبتين إلهان ورشيد

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و&#34;تدفيع الثمن&#34; تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و"تدفيع الثمن" تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

منوعات

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ &#34;رُزمة دولارات أمريكية&#34;

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ "رُزمة دولارات أمريكية"

عربي

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات &#34;المجلس الانتقالي&#34; والعودة لمواقعها السابقة

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة