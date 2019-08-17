حصاد الأسبوع: 7 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين و4 عمليات و56 مواجهة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد 7 فلسطينيين، و إصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز، وذلك خلال 56 مواجهة مع الاحتلال، تخللها عمليتا طعن ودهس، وعمليتا إطلاق نار، أدت لإصابة 8 جنود إسرائيليين بجراح مختلفة، إضافة لتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتل.



ففي أمس الجمعة، استشهد الشاب علاء خضر الهريمي (26 عامًا) من بيت لحم بعد أن نفذ عملية الدهس قرب مستوطنة (أليعازر) في مجمع (غوش عتصيون) والذي أدى لإصابة مستوطنين أحدهما بحالة الخطر الشديد، فيما أصيبت مستوطنة برضوض أثناء هربها من صواريخ المقاومة في (سديروت)، كما أصيب أمس 91 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي والرضوض في الضفة وغزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة في عزون، معسكر (عوفر)، مستوطنة (سدوت نيغف)، وذلك ضمن حوالي 18 مواجهة تخللها تفجير عبوات ناسفة في (عزون)، وإطلاق صاروخ تجاه مستوطنة (سديروت).



ويوم الخميس، استشهد الفتى نسيم مكافح أبو رومي (14 عامًا) من العيزرية بعد تنفيذه عملية طعن في باب السلسلة بالمسجد الأقصى أدت لإصابة شرطي إسرائيلي بجراح، كما أصيب فلسطينيين آخرين بالرصاص الحي في الضفة والقدس، فيما تم رصد اندلاع 7 مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجات حارقة في العيزرية، مخيم شعفاط، مستوطنة (يتسهار).



أما يوم الأربعاء، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في تجمع بنيامين الاستيطاني، مستوطنة (بسغوت)، وأحصيت 7 مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة.



وفي منتصف الأسبوع، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في الضفة الغربية، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في رأس كركر، العيساوية، جبل المكبر، مستوطات (أشكول، وسديروت، وسدوت هنيغف)، وذلك ضمن 8 مواجهات.



ويوم الاثنين الماضي، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في أحراش (سيمحوني)، ومستوطنة (بئيري)، وذلك ضمن 4 مواجهات.



ويوم الأحد الذي صادف يوم عيد الأضحى المبارك، استشهد مروان خالد ناصر (26 عامًا) في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال شرقي بيت حانون، كما أصيب 15 فلسطينيا بالرصاص المطاطي ورضوض وقنابل صوت، نقلوا للمستشفيات، إضافة لـ 46 إصابة عولجت ميدانيًا، فيما أصيب 5 إسرائيليين بالحجارة: 4 جنود في مواجهات المسجد الأقصى، ومستوطن في البلدة القديمة بالقدس، وقد أحصيت 6 مواجهات بين فلسطينيين، وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق نار في منطقة بيت حانون.



وأما يوم السبت فقد استشهد 4 فلسطينيين وهم: عبد الله أشرف الغمري، عبد الله إسماعيل الحمايدة، عبد الله المصري، أحمد أيمن العديني في اشتباك مسلح شرقي دير البلح، كما أصيب مستوطن بالحجارة في شارع صلاح الدين بالقدس، وأحصيت 6 مواجهات في الضفة وغزة، تخللها تفجير عبوة ناسفة في منطقة قبة راحيل.