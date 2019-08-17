شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث اعتقلت 8 مواطنين، بينهم صحفي بعد مداهمة منازلهم.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الصحفي عبد المحسن الشلالدة، إضافة لاعتقال كل من المواطن: جهاد شلالدة، رأفت شلالدة، وقسام الحلايقة، بعد مداهمة وتفتيش منازلهم في بلدة سعير.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، داهمت بلدة بيت عوا، واعتقلت الشقيقين علاء وإسلام يوسف محمد السويطي.

وفي الوقت ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كما اعتقل جنود قوات الاحتلال، الشاب عماد كليونة من مدينة نابلس على حاجز حوارة العسكري، الليلة الماضية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، ليلة أمس الجمعة، الشاب معتز جرادات من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز الحمرا الاحتلالي قرب مدينة أريحا.

يذكر، أن حملة الاعتقالات والمداهمات، جاءت بعد تصاعد العمليات، التي تستهدف المستوطنين في الضفة.

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