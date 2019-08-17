شاهد: الأمن الداخلي بغزة يُوجه رسالة للفلسطينيين حول "الجهات المُعادية للمقاومة"

رام الله - دنيا الوطن

وجه جهاز الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية في غزة، رسالة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك حول الجهات المعادية للمقاومة الفلسطينية.





وقال الجهاز، عبر صفحته بـ (فيسبوك): "تَعمدُ الجهات المعادية لمشروع المقاومة في فلسطين؛ على شيطنة المقاومة والمقاومين، وتُركِّز على المس بقيادتها؛ من خلال إشاعة الأكاذيب وترويج الأراجيف؛ للنيل من ثباتها، وزعزعة ثقة عموم الناس فيها".







وأضاف الجهاز: "من باب الشعور بالمسؤولية عند الجميع؛ ليعمل كلٌ منا على وقف الإشاعات عنده، ولا يسمح لنفسه بتمريرها عبره، ولنكن جميعاً عوامل لرص الصفوف لا لتصديعها".

