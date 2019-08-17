ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت ليبيا، أمس الجمعة، فتح مطار مدينة سبها، وذلك بعد إغلاقه منذ كانون الثاني/ يناير 2014 بسبب مشكلات أمنية.



وقال سكان ليبيون: "إن رحلة تجارية هبطت في مطار سبها، قادمة من بنغازي شرق البلاد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).



واجتاحت ليبيا، الفوضى وانعدام الأمن منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، وكان نصيب الجنوب من ذلك أكبر؛ لكن الحالة الأمنية في سبها أفضل من غيرها في المنطقة.



وقالت الأمم المتحدة: إن بلدة مرزق التي تقع إلى الغرب من سبها شهدت مقتل 90 شخصاً على الأقل، ونزوح 6500 منذ اندلاع معارك في آب/ أغسطس بين عشائر متناحرة.