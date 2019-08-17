زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت زوارق الاحتلال اليوم السبت، نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين، شمال مدينة غزة.



وقالت صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة"، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن زوارق الاحتلال الحربية قامت بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين العامله شمال مدينة غزة.



من جهة أخرى، أفادت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن زوارق الاحتلال تحاصر مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة على بعد مسافة ثلاثة أميال بحرية.