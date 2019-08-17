زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
فتحت زوارق الاحتلال اليوم السبت، نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين، شمال مدينة غزة.
وقالت صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة"، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن زوارق الاحتلال الحربية قامت بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين العامله شمال مدينة غزة.
من جهة أخرى، أفادت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن زوارق الاحتلال تحاصر مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة على بعد مسافة ثلاثة أميال بحرية.
فتحت زوارق الاحتلال اليوم السبت، نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين، شمال مدينة غزة.
وقالت صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة"، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن زوارق الاحتلال الحربية قامت بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين العامله شمال مدينة غزة.
من جهة أخرى، أفادت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن زوارق الاحتلال تحاصر مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة على بعد مسافة ثلاثة أميال بحرية.
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