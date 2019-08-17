التنمية الاجتماعية تُحدد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

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خاص دنيا الوطن

أفاد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين من الضفة الغربية وقطاع غزة، سيتم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.



وأشار الديك في تصريح لـ"دنيا الوطن"، لم يتم تحديد يوم معين، ولكن سيكون خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/ أغسطس الحالي.



وأوضح، وكيل الوزارة، أنه بعد إجازة عيد الأضحى، سيتم الترتيب مع المسؤولين؛ لتحقيق الموعد المحدد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.



وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية، مساعدة لنحو 71 ألف أسرة فقيرة، في قطاع غزة والضفة الغربية، وهي عبارة عن مبالغ مالية، وذلك كل ثلاثة أشهر.