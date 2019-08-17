المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق



وأكمل: إننا نوجه التحية لمسيرات العودة، مؤكدين بأن الرسالة التي يطلقها شعبنا من خلال هذه المسيرات، هي تأكيد على التشبث بالأرض والهوية والقدس والمقدسات، ورفض (صفقة القرن) وكافة المشاريع المشبوهة الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية.



ووجه التحية لأهلنا في قطاع غزة، الذي يحاصرون ويُجوعون، ولكن إرادتهم لم ولن تنكسر، وهم مدرسة في الثبات والصمود والانتماء لهذه الأرض المقدسة.



وأضاف: فمن القدس نبعث بتحيتنا ووفائنا لمسيرات العودة، مستذكرين الشهداء، ومتمنين الشفاء للجرحى، ومطالبين بأن يزول هذا الحصار الظالم الذي جعل من غزة العزة أكبر سجن في العالم.



وختم: الفلسطينيون لن يستسلموا للمؤامرات والضغوطات، مهما اشتدت حدتها، لا بل المؤامرات التي تستهدف عدالة قضيتنا لن تزيدنا إلا صموداً وثباتاً وتشبثاً بحقوقنا حتى ينعم شعبنا بالحرية والعودة، وحتى تعود الحقوق السليبة إلى أصحابها.ِ

رام الله - دنيا الوطنوجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم السبت، التحية للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، والتي تشرف على مسيرات العودة.وقال المطران في حديث إذاعي صباح اليوم: إن مسيرات العودة هدفها الإعلان والتأكيد على أن شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته لا سيما حق العودة، الذي هو حق ثابت لا يسقط بالتقادم.وأضاف: "إن رسالة مسيرات العودة، هي نداء موجه إلى كافة الأحرار من أبناء أمتنا العربية وكافة أصدقائنا في مشارق الأرض ومغاربها، بأن الفلسطينيين مهما حوصروا، وتم التآمر على قضيتهم واستهدافهم، والضغط عليها فهم متشبثون بانتمائهم لهذه الأرض والقدس قبلتهم وعاصمتهم، وحاضنة أهم مقدساتهم الإسلامية والمسيحية".