عربي

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الدين الحريري، زيارة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى خلالها كبار المسؤولين الأمريكان، للبحث في أوضاع لبنان والمنطقة.

وكشفت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية عن مصادر خاصة، أن النتائج الأولية للقاء رئيس الحكومة ​سعد الحريري،​ ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو،​ تُرجمت بدعم أميركي متجدد للحكومة اللبنانية، وتأكيد الموقف الأميركي في الحفاظ على استقرار لبنان.

وقال المصدر: "إن الولايات المتحدة أثنت على عمل مصرف لبنان، وأداء المؤسسة العسكرية اللبنانية، كما أكدت الإدارة الأمريكية، رغبتها دعم أمن لبنان، ومد ​الجيش اللبناني​ بالمساعدات العسكرية، بالإضافة إلى سعيها التوصل إلى حل بين لبنان وإسرائيل فيما خصّ ملف الحدود البرية والبحرية، وكذلك التأكيد على استمرار واشنطن في لعب دور الوسيط بين الطرفين".

ولفتت المصادر للصحيفة إلى أن النظرة الأميركية عدائية بالكامل تجاه "​حزب الله​"، حيث تتهم الإدارة الأمريكية

أخبار ذات صلة

بـ 10 طائرات.. أكبر هجوم للحوثيين على حقل نفط ومصفاة بالسعودية

بـ 10 طائرات.. أكبر هجوم للحوثيين على حقل نفط ومصفاة بالسعودية

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات &#34;المجلس الانتقالي&#34; والعودة لمواقعها السابقة

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة

نصر الله لإسرائيل: سيرى العالم تدمير دباباتكم ببث مباشر إذا دخلتم أرضنا

نصر الله لإسرائيل: سيرى العالم تدمير دباباتكم ببث مباشر إذا دخلتم أرضنا

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)

نصر الله: ما نمتلكه اليوم لا يقاس بما كنا نمتلكه بحرب تموز

نصر الله: ما نمتلكه اليوم لا يقاس بما كنا نمتلكه بحرب تموز

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

إنجاز علمي عالمي يُحققه الطالب الأردني رمزي النوباني

إنجاز علمي عالمي يُحققه الطالب الأردني رمزي النوباني

حصاد الأسبوع: 7 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين و4 عمليات و56 مواجهة

حصاد الأسبوع: 7 شهداء وإصابة 8 إسرائيليين و4 عمليات و56 مواجهة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية

تيسير خالد يدعو الى اوسع حملة تضامن دولي مع النائبتين إلهان ورشيد

تيسير خالد يدعو الى اوسع حملة تضامن دولي مع النائبتين إلهان ورشيد

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و&#34;تدفيع الثمن&#34; تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و"تدفيع الثمن" تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

منوعات

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

مُعجبة تُغضب سلمان خان بما فعلته

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ &#34;رُزمة دولارات أمريكية&#34;

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ "رُزمة دولارات أمريكية"

عربي

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات &#34;المجلس الانتقالي&#34; والعودة لمواقعها السابقة

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة