صحيفة تكشف تفاصيل اللقاء بين الحريري وبومبيو

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الدين الحريري، زيارة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى خلالها كبار المسؤولين الأمريكان، للبحث في أوضاع لبنان والمنطقة.



وكشفت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية عن مصادر خاصة، أن النتائج الأولية للقاء رئيس الحكومة ​سعد الحريري،​ ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو،​ تُرجمت بدعم أميركي متجدد للحكومة اللبنانية، وتأكيد الموقف الأميركي في الحفاظ على استقرار لبنان.



وقال المصدر: "إن الولايات المتحدة أثنت على عمل مصرف لبنان، وأداء المؤسسة العسكرية اللبنانية، كما أكدت الإدارة الأمريكية، رغبتها دعم أمن لبنان، ومد ​الجيش اللبناني​ بالمساعدات العسكرية، بالإضافة إلى سعيها التوصل إلى حل بين لبنان وإسرائيل فيما خصّ ملف الحدود البرية والبحرية، وكذلك التأكيد على استمرار واشنطن في لعب دور الوسيط بين الطرفين".



ولفتت المصادر للصحيفة إلى أن النظرة الأميركية عدائية بالكامل تجاه "​حزب الله​"، حيث تتهم الإدارة الأمريكية