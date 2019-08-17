دولي

شاهد: قتلى وجرحى بحريق فندق جنوب أوكرانيا

شاهد: قتلى وجرحى بحريق فندق جنوب أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأوكرانية، أن ثمانية أشخاص، لقوا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون، جراء حريق اندلع الليلة الماضية في فندق صغير بمدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد.

وأكدت إدارة الطوارئ، أن فرق الإطفاء، أجلت 136 شخصاً من فندق "طوكيو ستار" المؤلف من طابقين، وتمكنت من إخماد النار بعد ثلاث ساعات من اندلاعها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشارك في عملية الإطفاء 65 من عناصر إدارة إخماد الحرائق، والعمل جار على تحديد هوية الضحايا وسبب المأساة.


 

أخبار ذات صلة

مقترح روسي لتقليص الدوام الأسبوعي لأربعة أيام

مقترح روسي لتقليص الدوام الأسبوعي لأربعة أيام

الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية إطلاق النار على مسجد بالنرويج

الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية إطلاق النار على مسجد بالنرويج

زعيم كوريا الشمالية يُشرف على تجربة سلاح جديد

زعيم كوريا الشمالية يُشرف على تجربة سلاح جديد

واشنطن تُصدر مذكرة احتجاز لناقلة نفط إيرانية

واشنطن تُصدر مذكرة احتجاز لناقلة نفط إيرانية

لتأسيس مركز عمليات مشتركة.. قائد عسكري أمريكي يزور الأركان التركية

لتأسيس مركز عمليات مشتركة.. قائد عسكري أمريكي يزور الأركان التركية

حول كشمير.. باكستان مستعدة لتسوية سلمية مع الهند

حول كشمير.. باكستان مستعدة لتسوية سلمية مع الهند

منظمة العفو الدولية لـ&#34;إسرائيل&#34;: انتقاد سياسات حكومتكم حرية تعبير وليس معاداة للسامية

منظمة العفو الدولية لـ"إسرائيل": انتقاد سياسات حكومتكم حرية تعبير وليس معاداة للسامية

شخص يثير حالة من الهلع في السفارة الإسرائيلية بواشنطن

شخص يثير حالة من الهلع في السفارة الإسرائيلية بواشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو الى اوسع حملة تضامن دولي مع النائبتين إلهان ورشيد

تيسير خالد يدعو الى اوسع حملة تضامن دولي مع النائبتين إلهان ورشيد

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و&#34;تدفيع الثمن&#34; تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و"تدفيع الثمن" تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

أهالي بلوك (C) بالمغازي يناشدون رئيس البلدية لحل مشكلة الصرف الصحي

أهالي بلوك (C) بالمغازي يناشدون رئيس البلدية لحل مشكلة الصرف الصحي

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لتصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال رداً على جرائمه المتواصلة

"الديمقراطية" تدعو لتصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال رداً على جرائمه المتواصلة

الجمعة: إصابة (66) مدنيًّا فلسطينياً منهم (20) طفلاً و(3) نساء ومسعفة متطوعة

الجمعة: إصابة (66) مدنيًّا فلسطينياً منهم (20) طفلاً و(3) نساء ومسعفة متطوعة

منوعات

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ &#34;رُزمة دولارات أمريكية&#34;

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ "رُزمة دولارات أمريكية"

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

عربي

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

ليبيا تُعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات &#34;المجلس الانتقالي&#34; والعودة لمواقعها السابقة

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة

نصر الله لإسرائيل: سيرى العالم تدمير دباباتكم ببث مباشر إذا دخلتم أرضنا

نصر الله لإسرائيل: سيرى العالم تدمير دباباتكم ببث مباشر إذا دخلتم أرضنا