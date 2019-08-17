تطورات الحالة الصحية للمصابين بعملية الدهس بمستوطنة (غوش عتصيون)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن حالة المستوطنين، اللذين أصيبا في عملة الدهس التي وقعت أمس الجمعة، بمستوطنة (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم، مازلت صعبة جداً.



وقالت القناة: "لا تزال حالة ناحوم صعبة جداً، حيث خضع أمس، لعملية جراحية في الأعصاب بمستشفى (هداسا عين كارم)، وما زال تحت التخدير".



وأضافت القناة: "أما أخته نوعم البالغة من العمر (20 عاماً)، تم تحويلها من مستشفى (شعاري تسيدك) إلى مستشفى (هداسا عين كارم)".