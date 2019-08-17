تطورات الحالة الصحية للمصابين بعملية الدهس بمستوطنة (غوش عتصيون)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن حالة المستوطنين، اللذين أصيبا في عملة الدهس التي وقعت أمس الجمعة، بمستوطنة (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم، مازلت صعبة جداً.
وقالت القناة: "لا تزال حالة ناحوم صعبة جداً، حيث خضع أمس، لعملية جراحية في الأعصاب بمستشفى (هداسا عين كارم)، وما زال تحت التخدير".
وأضافت القناة: "أما أخته نوعم البالغة من العمر (20 عاماً)، تم تحويلها من مستشفى (شعاري تسيدك) إلى مستشفى (هداسا عين كارم)".
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن حالة المستوطنين، اللذين أصيبا في عملة الدهس التي وقعت أمس الجمعة، بمستوطنة (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم، مازلت صعبة جداً.
وقالت القناة: "لا تزال حالة ناحوم صعبة جداً، حيث خضع أمس، لعملية جراحية في الأعصاب بمستشفى (هداسا عين كارم)، وما زال تحت التخدير".
وأضافت القناة: "أما أخته نوعم البالغة من العمر (20 عاماً)، تم تحويلها من مستشفى (شعاري تسيدك) إلى مستشفى (هداسا عين كارم)".
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