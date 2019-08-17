بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين اثنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل.



وقالت مصادر أمنية ومحلية: "إن قوات الاحتلال داهمت البلدة، واعتقلت الشقيقين علاء وإسلام يوسف محمد السويطي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات، وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، ليلة أمس الجمعة، الشاب معتز جرادات من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز الحمرا الاحتلالي قرب مدينة أريحا.