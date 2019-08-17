أهالي بلوك (C) بالمغازي يناشدون رئيس البلدية لحل مشكلة الصرف الصحي







رام الله - دنيا الوطنناشد أهالي بلوك (C) في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، رئيس بلدية المغازي محمد النجار، بعمل صيانة دورية لشبكة مياه الصرف الصحي.وأرجع الأهالي ذلك إلى أن المواسير والوصلات أصبحت لا تستطيع استيعاب كميات المياه الكبيرة من السكان، وأيضاً لأسباب أخرى ترجع إلى الإهمال، وسوء الاستخدام، وإلقاء النفايات وحفاظات الأطفال، وروت الحيوانات من قبل بعض السكان داخل الشبكة.وقال الأهالي المتضررين في مناشدتهم، التي نشرها مختار بلدة عاقر، غسان موسى على صفخته على (فيسبوك) أن الوضع أصبح لايُطاق، نتيجة التسديد، وطفو المناهل، والذي يسبب روائح كريهة، وانتشار للحشرات والصراصير والقوارض، بالإضافة إلى امتلاء الشارع بمياه الصرف الصحى".وتمنى الأهالي على رئيس البلدية، والمجلس البلدي، بالعمل على حل هذة المشكله؛ لأن الوضع أصبح لا يُطاق، وتسبب بانتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال.