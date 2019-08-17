شؤون فلسطينية

أبو مدكور يُوضح سبب وجود حجاج عالقين بمطار القاهرة

أبو مدكور يُوضح سبب وجود حجاج عالقين بمطار القاهرة
خاص دنيا الوطن
كشف عوض أبو مدكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، عن أنباء تتحدث عن وجود حجاج فلسطينيين عالقين في مطار القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أبو مدكور في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن هناك مجموعة من الحجاج من عوائل الشهداء، وصلت مطار القاهرة، قبل موعدها.

وقال: "هؤلاء الحجاج وصولوا مطار القاهرة قبل موعدهم، حيث كانت هناك باصات تنتظرهم في ساعات معينة، ولكنهم وصلوا قبل موعد وصول الباصات".

وأشار أبو مدكور إلى أن انتظارهم في مطار القاهرة، سيستغرق فقط ساعتين، وبعدها سيتوجهون إلى معبر رفح البري، ومنه إلى قطاع غزة.

وحول موعد وصول باقي الحجاج، أوضح رئيس جمعية شركات الحج والعمرة، أن عملية وصول الحجاج من المدينة المنورة إلى مطار القاهرة، ستتم عبر أربعة أفواج.

وبين، أن الفوج الأول من الحجاج، سيغادر المدينة المنورة متوجهاً مطار القاهرة يوم الثلاثاء، 20 آب/ أغسطس عند الساعة الثامنة و10 دقائق بتوقيت السعودية، على أن يصل قطاع غزة يوم الأربعاء.

وأوضح، أن الفوج الثاني، سيصل إلى مطار القاهرة عند الساعة الثانية و40 دقيقة، فجر الأربعاء، والفوج الثالث، سيصل عند الساعة 4 و15 دقيقة من صباح يوم الخميس، والفوج الرابع سيصل يوم الجمعة.

وبين، أن الأفواج الثاني والثالث والرابع، ستصل إلى قطاع غزة، بنفس اليوم، الذي تصل فيه إلى القاهرة.

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