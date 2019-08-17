شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو لتصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال رداً على جرائمه المتواصلة

"الديمقراطية" تدعو لتصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال رداً على جرائمه المتواصلة
رام الله - دنيا الوطن
توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،بالتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الذين شاركوا في جمعة (الشباب الفلسطيني)، الجمعة الـ 70 لمسيرات العودة وكسر الحصار، وإلى جرحاه البواسل، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي وقناصيه، يواصلون استخدام القوة المفرطة المميتة ضد المشاركين العزل بالمسيرات في مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة في انتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني.

وأوضحت الجبهة، أن الشباب الفلسطيني، هو خط الدفاع الأول عن حق العودة والحقوق الوطنية الفلسطينية، وقدم الكثير من التضحيات في ميادين المقاومة والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لكافة المشاريع والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيته الوطنية، وفي مقدمتها (صفقة ترامب)، ويتقدم الصفوف في مسيرات العودة وكسر الحصار، وفي الانتفاضة والمقاومة الشعبية المتصاعدة في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، والدفاع عن المسجد الأقصى.

وأكدت الجبهة، وهي تبارك عملية (غوش عتصيون) البطولية وتنعى منفذها، وتنعى الشهيدين الطفلين نسيم مكافح أبو رومي وحمودة الشيخ شهيدا الدفاع عن المسجد الأقصى، أن المقاومة هي حق مشروع لشعبنا الفلسطيني للرد على الجرائم الإسرائيلية واعتداءاته المتواصلة، ودعت لتصعيد الانتفاضة والمقاومة في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة.

ودانت القصف والتصعيد الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، مشددة على أن إجراءات الاحتلال وتصاعد عدوانه لن ترهب شعبنا، ولن تثنيه على مواصلة مسيرته ومقاومته بشتى الأشكال والوسائل النضالية حتى يحقق أهدافه الوطنية في تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعودة اللاجئين، الذين هجروا من ديارهم وممتلكاتهم منذ العام 1948 ووفق القرار الأممي 194.

وطالبت الجبهة باجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ للتوافق على استراتيجية وطنية شاملة، تنهي الانقسام وتستعيد الوحدة الداخلية وتجمع بين النضال في الميدان بتصعيد المقاومة والانتفاضة، ونزع الشرعية عن الاحتلال، لمواجهة التغول الإسرائيلي، وتعزيز صمود المقدسيين ودعم شعبنا، مؤكدةً أنه آن الأوان للكف عن سياسة المراوحة في المكان، وسياسة الرهان الفاشلة في الوقت الذي تتقدم فيه خطة ترامب-نتنياهو لتصفية القضية، والحقوق الوطنية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

شاهد: الأمن الداخلي بغزة يُوجه رسالة للفلسطينيين حول &#34;الجهات المُعادية للمقاومة&#34;

شاهد: الأمن الداخلي بغزة يُوجه رسالة للفلسطينيين حول "الجهات المُعادية للمقاومة"

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و&#34;تدفيع الثمن&#34; تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و"تدفيع الثمن" تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

تطورات الحالة الصحية للمصابين بعملية الدهس بمستوطنة (غوش عتصيون)

تطورات الحالة الصحية للمصابين بعملية الدهس بمستوطنة (غوش عتصيون)

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

أهالي بلوك (C) بالمغازي يناشدون رئيس البلدية لحل مشكلة الصرف الصحي

أهالي بلوك (C) بالمغازي يناشدون رئيس البلدية لحل مشكلة الصرف الصحي

أبو مدكور يُوضح سبب وجود حجاج عالقين بمطار القاهرة

أبو مدكور يُوضح سبب وجود حجاج عالقين بمطار القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين شمال غزة

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

المطران حنا: رسالة مسيرات العودة هي الثبات والصمود والتمسك بالحقوق

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و&#34;تدفيع الثمن&#34; تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل نشاطاته الاستيطانية بالضفة والقدس و"تدفيع الثمن" تُكثّف نشاطاتها الإرهابية

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بالخليل وجنين

أهالي بلوك (C) بالمغازي يناشدون رئيس البلدية لحل مشكلة الصرف الصحي

أهالي بلوك (C) بالمغازي يناشدون رئيس البلدية لحل مشكلة الصرف الصحي

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لتصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال رداً على جرائمه المتواصلة

"الديمقراطية" تدعو لتصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال رداً على جرائمه المتواصلة

الجمعة: إصابة (66) مدنيًّا فلسطينياً منهم (20) طفلاً و(3) نساء ومسعفة متطوعة

الجمعة: إصابة (66) مدنيًّا فلسطينياً منهم (20) طفلاً و(3) نساء ومسعفة متطوعة

عيسى: نُوصي بوضع خطة مُمنهجة لتفعيل الدور الإعلامي في القدس

عيسى: نُوصي بوضع خطة مُمنهجة لتفعيل الدور الإعلامي في القدس

منوعات

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ &#34;رُزمة دولارات أمريكية&#34;

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ "رُزمة دولارات أمريكية"

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

عربي

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات &#34;المجلس الانتقالي&#34; والعودة لمواقعها السابقة

التحالف العربي يُعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة

نصر الله لإسرائيل: سيرى العالم تدمير دباباتكم ببث مباشر إذا دخلتم أرضنا

نصر الله لإسرائيل: سيرى العالم تدمير دباباتكم ببث مباشر إذا دخلتم أرضنا

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)