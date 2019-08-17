شاهد: رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين يعتذر للفلسطينيين ويُفتي: زيارة فلسطين ليست تطبيعاً

وجه رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين، والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الشيخ أحمد الريسوني، اعتذاراً للفلسطينيين، قائلاً: إن الاتحاد بصدد إصدار فتوى مفصلة بشأن زيارة مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.





وقال الريسوني، في رسالة اعتذاره: "ليس كل من زار القدس مطبعاً، ولهذا أعتذر من الفلسطينيين، بسبب تقصير المسلمين في دعمهم لإخوانهم بالبيت المقدس.





واعتبر الريسوني، أن زيارة فلسطين ليست تطبيعاً مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الهجمة العدوانية التي يشنها المستوطنون على المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطن