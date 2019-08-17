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السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث

السودان يَستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث
رام الله - دنيا الوطن
يستعد السودانيون، اليوم السبت، لطي صفحة 30 عاماً من حكم نظام عمر البشير، عبر التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان السياسي، ووثيقة الإعلان الدستوري، اللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية.

ويترقب السودانيون التعرف على قادة تلك المرحلة التي تبدأ فعلياً بالإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

المجلس العسكري الانتقالي، لم يعلن رسمياً عن مرشحيه، ولكن تم تداول تسريبات عن تولى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي، وتوكل مهمة نائب رئيس المجلس إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو.

أما قوى الحرية والتغيير فمن أقوى الأسماء المرشحه لعضوية المجلس السيادي الباحث بابكر فيصل، والناشط صديق تاور، وقد أعلنت تلك القوى اتفاق هياكلها على تولي الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية.

وشغل حمدوك عدة مناصب دولية، منها: الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا في بنك التجارة والتنمية، كما تم ترشيح عبد القادر محمد أحمد، لمنصب رئيس القضاء، ومحمد الحافظ  لمنصب النائب العام.

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