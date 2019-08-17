شؤون فلسطينية

جندلمان: دمرنا نفقين لحماس بغزة ومهاجمتنا حساب خاطئ سيدفع العدو ثمنه

جندلمان: دمرنا نفقين لحماس بغزة ومهاجمتنا حساب خاطئ سيدفع العدو ثمنه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللغة العربية، أوفير جنلدمان: إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر الليلة الماضية، نفقين لحركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح جندلمان، في تصريح له عبر (تويتر): "أُطلق من قطاع غزة ليلة أمس، صاروخ على مدينة (سديروت) حيث يسكن 25 ألف مواطن".

وأضاف جندلمان: "رداً على ذلك دمر سلاح الجو نفقين تابعين لحماس، ودمرت القبة الحديدية الصاروخ، ومهاجمة إسرائيل هي عبارة عن حساب خاطئ دائماً، العدو دائماً يدفع أبهظ الأثمان".

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