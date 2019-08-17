شؤون فلسطينية

الأزبط: استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي يفتح أبواب جهنم على جنوده ومستوطنيه

الأزبط: استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي يفتح أبواب جهنم على جنوده ومستوطنيه
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد خالد الأزبط القيادي والناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، في تصريح له مساء أمس الجمعة، أن حركته تبارك العملية البطولية التي حدثت اليوم، والتي تشابكت مع العمليات البطولية خلال الساعات والأيام الماضية؛ لتحمل الرسالة الفلسطينية، بأن طريق الجهاد والمقاومة، سيبقى مستمراً طالما هناك احتلال لشبر واحد من أرض فلسطين كل فلسطين.

وشدد الأزبط على أن هذه المهام البطولية الممتدة على خارطة الوطن في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، دلالات واضحة للعدو بأن شعبنا موحد تحت راية فلسطين، ومشروع المقاومة ووفاء للشهداء، وتضحيات الأسرى وآلام الجرحى.

وحذر العدو الإسرائيلي، من أن استمرار العدوان والحصار على غزة والتهويد والاستيطان في الضفة المحتلة والاقتحامات والتهجير في القدس والعنصرية في الداخل المحتل، ستجعل جنوده ومستوطنيه أمام مرمى نيران المقاومة، وعملياتها البطولية المتعددة، وهذا يعني أن أبواب جهنم، ستكون هي المرأى أمامهم.

وثمن الأزبط تضحيات شعبنا وجهاده المستمر، ومن أهمها مسيرات العودة وكسر الحصار، التي جاءت في وقت كان يراد لفلسطين الزوال، ولكن تضحيات شعبنا، واستمرار المسيرات، أفشلت كل تلك المؤامرات، وشكلت لوحة وطنية عنوانها الوحدة الوطنية تحت علم فلسطين.

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