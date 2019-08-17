حماس: التحركات متواصلة حتى منح اللاجئين الحق الكامل بالعمل في لبنان

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية في حزيران/ يونيو الماضي، خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محلياً.



ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.





وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من قبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث لم يُستثنوا من هذا القرار.





وعمّت التظاهرات جميع المخيمات خلال الشهرين الماضيين، رداً على هذا القرار، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة.

رام الله - دنيا الوطنشدد قيادي في حركة (حماس) بلبنان، على أهمية مواصلة الحوار لتحقيق المطالب الخاصة، بقرار وزير العمل اللبناني، المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين.وقال القيادي في الحركة، رأفت مرة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن شهراً انقضى على التحركات الشعبية الفلسطينية في لبنان، ضد إجراءات وزير العمل.وتابع: الهمة عالية والتحركات متواصلة، حتى إلغاء القرار ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحق الكامل في العمل، مشدداً على الحوار لتحقيق المطالب، وعلى مسؤولية الحكومة اللبنانية، ووزير العمل يتحمل شخصياً مسؤولية التعطيل.